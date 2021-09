R. Kelly declarado culpable de todos los cargos

Por New York Post: R. Kelly fue declarado culpable el lunes de abusar sexualmente de mujeres, niños y niñas durante décadas, coronando la impresionante caída en desgracia de la superestrella del R&B de los 90.

El cantante de «I Believe I Can Fly», de 54 años, fue condenado por los nueve cargos, incluyendo extorsión y violaciones de la Ley Mann, que prohíbe el transporte de «cualquier mujer o niña» a través de las fronteras estatales para cualquier «propósito inmoral».

Se enfrenta a prisión de por vida.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres deliberó durante unas nueve horas a lo largo de dos días antes de llegar a su veredicto unánime.

Desde el comienzo del juicio de un mes en el juzgado federal del centro de Brooklyn, los fiscales pintaron a Kelly, de 54 años, como un «depredador» que usó su fama y un cuadro de empleados para aprovecharse de las jóvenes víctimas.

«Este caso no se trata de una celebridad a la que le gusta divertirse mucho», dijo la fiscal adjunta de los Estados Unidos María Cruz Meléndez en su discurso de apertura el mes pasado.

«Este caso trata sobre un depredador», dijo.

Para probar el cargo de extorsión en su contra, los fiscales mostraron a los jurados cómo Kelly usó una red de amigos y empleados en su «círculo interno» para transportar a sus víctimas a través de las fronteras estatales, controlar sus acciones y facilitar el abuso sexual.

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York convocaron entonces un desfile de testigos que testificaron sobre el abuso al que los sometió el cantante deshonrado.

El primero en tomar el estrado fue la acusadora Jerhonda Pace, quien dijo que Kelly tuvo relaciones sexuales con ella repetidamente en el transcurso de varios meses después de que los dos intercambiaran números en una fiesta en la mansión suburbana de la cantante en Chicago cuando era menor de 18 años.

Durante su último encuentro, Kelly, cuyo nombre completo es Robert Kelly, supuestamente se enfureció con Pace porque ella estaba enviando mensajes de texto por su teléfono móvil y no se dirigió a él cuando entró en la habitación en la que estaba, dijo a los jurados.

Kelly la golpeó en la cara y la obligó a practicarle sexo oral después de regastarla, dijo en la corte.

Durante su testimonio, leyó de un diario, a veces deteniéndose para enjugar las lágrimas.

«Fui a la casa de Rob y él me llamó perra», dijo Pace. «Dijo que era una perra tonta. Me abofeteó tres veces y dijo que si le mentía de nuevo no va a ser una mano abierta la próxima vez.

«Me escupió en la cara y la boca», dijo. «Me ahogó durante una discusión. Tuve sexo con él. Tuve sexo oral con él. Me fui a casa y confesé».

Pace dijo que Kelly eyaculó en su cara y dijo que usó su camiseta Aeropostale para limpiar el semen.

Los abogados de Kelly trataron de elegir a Pace, y a sus otros acusadores, como fanáticos histéricos que estaban obsesionados con Kelly e inventaron historias sobre él porque rechazó sus avances.

Una de sus víctimas fue la cantante de R&B Aaliyah, a quien Kelly se casaba ilegalmente en una habitación de hotel de Chicago en 1994, cuando tenía 15 años.

Para que las nupcias ilícitas avanzaran, Kelly confió en su séquito, mostraron los fiscales.

Un ex gerente de giras de Kelly testificó en agosto que sobornó a un empleado de la oficina de bienestar del área de Chicago para que hiciera una identificación falsa para Aaliyah, que enumeraba su edad como 18 años. Kelly tenía 27 años en ese momento.

Los fiscales alegaron que Kelly se casó con Aaliyah, que más tarde murió en un accidente aéreo a la edad de 22 años, en un intento de esquivar los cargos penales por tener relaciones sexuales con un menor y bloquearle para que testifique en su contra sobre el abuso.

Otro testigo en el juicio, una ex bailarina de respaldo identificada como «Angela», dijo a los jurados que fue testigo de cómo Kelly realizaba sexo oral en Aaliyah cuando tenía 13 o 14 años en un autobús turístico en el que viajaban.

Los abogados defensores llamaron a varios testigos cuando terminó el juicio, confiando en los empleados de Kelly y otras personas cuyas carreras estaban estrechamente atadas a la ex estrella para arrojarlo de una luz más positiva.

Un testigo de la defensa, el consultor musical Julius Darrington, declaró que trabajó con Kelly durante varios años antes de su arresto, y no vio a Kelly abusar de mujeres mientras trabajaba con él en su estudio de Chicago y mientras viajaban por todo el país para espectáculos.

Bajo contrainterrogatorio, Darrington dijo que no tenía conocimiento de lo que Kelly hizo mientras no estaba con él.

Kelly, que se negó a tomar el estrado y testificar en su propia defensa en el juicio, se enfrenta a más cargos penales fuera de Nueva York.

Fue acusado por los fiscales estatales de Minnesota de dedicarse a la prostitución con un menor y a los fiscales federales de Illinois por pornografía infantil y obstucción.

*Contenido traducido de Nypost.com