Kane está por lanzarse a presidente

La leyenda de la WWE, Kane, ha sopesado las posibilidades de que se presente a la presidencia de los Estados Unidos.

El miembro del Salón de la Fama, cuyo nombre real es Glen Jacobs, cambió sus botas y mallas por una carrera política cuando se convirtió en alcalde del condado de Knox, Tennessee en 2018, y aunque quiere seguir trabajando en ese campo, admitió que no lo hace. ver la Casa Blanca en su futuro.

Apareciendo en Stories con Brisco y Bradshaw, dijo: “Estoy realmente concentrado en hacer lo mejor que puedo, ser reelegido y, con suerte, tener un segundo mandato exitoso.

«Después de eso, no sé qué voy a hacer. Siento que tengo un impacto positivo en mi comunidad, que es realmente de lo que se trata.

“No hay forma de que vaya a ir a Washington D.C., no me interesa eso. Quizás estaría interesado en hacer algo a nivel estatal «.

John «Bradshaw» Layfield, quien presenta el podcast con Gerald Brisco, sugirió en broma que Kane podría postularse para gobernador, pero la Gran Máquina Roja también restó importancia a esa idea.

