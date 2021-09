Ida inunda la casa de Thalía en Nueva York

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos. “No por favor, la electricidad, las luces, todo. Es la fuente de la juventud, mi casa”, dijo Thalía medio en serio, medio en broma al mostrar el desastre.

En el caso de Thalía, ésta ha dejado ver todos los espacios de su hogar que se vieron inundados: su gimnasio, estudio de grabación y un espacio para grabar sus videos quedaron expuestos al agua, y en este último tiene varias lámparas rodeadas por una serie de cables y conexiones que de momento están cubiertos por agua, de ahí su temor por una posible explosión. (Seguir leyendo…)