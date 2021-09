Tatis Jr. abucheado por fanáticos

Los fanáticos de los Angeles Dodgers abuchearon al dominicano Fernando Tatis Jr. luego de que este atrapara un elevado profundo de Max Muncy en el jardín derecho. Max Muncy bateó un elevado profundo ante los envíos de Joe Musgrove el cual cayó en manos de Fernando Tatis Jr., quien ahora está mas cerca de los fanáticos por su cambio de posición y tiene que soportar o escuchar mas cosas.

Una vez este le tiró la bola al campocorto, los fanáticos comenzaron a abuchearlo, este giró su cabeza y le hizo señas con dos dedos, dejándoles saber que no le afectan sus abucheos. (Seguir leyendo…)

.@tatis_jr is happy to let the LA fans know how many outs there are ✌️ @Padres | #HungryForMore pic.twitter.com/8BuVD4DCnc

— Bally Sports San Diego (@BallySportsSD) September 11, 2021