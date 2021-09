Caso Falcón toca a Jean Alain

Sin Maquillaje

En la solicitud de designación de un juez especial para los diputados involucrados en la operación Falcón fue incluida la diputada Faustina Guerrero, perremeísta por El Seibo, que hizo campaña como Grey Maldonado en su condición de esposa del destituido director de comunidad digna y ex diputado Juan Maldonado. Hasta ahora Sin Maquillaje era el único medio que había citado por lo menos el nombre de la legisladora.

El Lístin Diario de HOY atribuye a sus fuentes el hecho de que otros cinco legisladores estarían siendo investigados en el caso, incluyendo un senador cuyos vínculos con uno de los principales implicados es muy relevante.

Por su parte Diario Libre cita la presencia de una de las implicadas en las cercanías de la gestión del ex procurador de la República YANALAN Rodríguez validando con ello una foto que circuló profusamente en la que aparece el ex procurador junto al líder del grupo. La señora Ana Margarita Collado ex empleada de la procuradoría es una de las que aparece en la foto.

El sentido común indica que no pueden ser todos los que están ni estar todos los que son. La madeja de complicidades necesaria para la operación de ese grupo y su fortalecimiento en los últimos años indica que recibió protección o por lo menos displicencia.

Se dice que aunque estamos casi fascinados por la operación Falcón, el ministerio público lleva otras cuatro o cinco investigaciones en el mismo tono que seguirán sacudiendo el aparato político y el establishment social de nuestro país.

Yo espero que pase pronto.

Nada ha hecho mas daño a este país que la hipocresía ante el crimen de cualquier tipo y a la tendencia de los partidos a barrer la basura debajo de la alfombra.

El Tío que perdió sorpresivamente una diputación por la empobrecida El Seibo debe estar muerto de la risa, técnicamente está en la carrera para llegar al congreso aunque a menos que renuncien los partidos no pueden presentar propuestas de sustitución de esos a menos que haya contra ellos una condena definitiva.

Yo que ellos renunciara al tratamiento especial que es un fast track jurídico porque con ellos se empieza en donde para otros se termina.