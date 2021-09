Evander Holyfield cayó por nocaut en primer asalto

Evander Holyfield volvió a los cuadriláteros este sábado enfrentando al excampeón de peso semipesado de la UFC, Vitor Belfort, en una pelea pactada a ocho asaltos en el Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood (Florida, EE.UU.). El cuatro veces campeón mundial de los pesos pesados fue vencido en el primer asalto por el brasileño luego de que la pelea llegara a su final por decisión del réferi. (Seguir leyendo…)

IT IS ALL OVER! @vitorbelfort STOPS EVANDER IN THE FIRST!!!

— FITE (@FiteTV) September 12, 2021