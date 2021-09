Arrestan tipo amenazó a Abinader

Aaron Katersky, corresponsal de ABC News

Un hombre arrestado en Nueva York amenazó con matar a un líder mundial que asistía a la Asamblea General de la ONU. Enrique Figueroa fue acusado de amenazar a un funcionario extranjero y de hacer amenazas interestatales contra Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, dijo una fuente a ABC News.

A man arrested in NYC threatened to kill a world leader attending the UN General Assembly. Enrique Figueroa was charged with threatening a foreign official and making interstate threats against Luis Abinader, president of the Dominican Republic, a source told ABC News.

— Aaron Katersky (@AaronKatersky) September 20, 2021