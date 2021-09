Clarissa Molina: Nuevo jevo y anillazo

Clarissa Molina está enamorada y a diferencia de otras ocasiones reveló que mantiene una relación con el empresario boricua Vicente Saavedra, ex mánager del exponente de música urbana Ozuna. “Tengo novio”, confesó emocionada Molina y describió al boricua como un hombre maravilloso que conoció hace tres años durante las grabaciones de la película Qué León, pero no fue hasta el mes de mayo cuando reconectaron. “El tiempo de Dios es perfecto, estoy feliz, me estoy sonrojándome y cuando la cosa es para ti es para ti”, contó Clari en el programa que trabaja El Gordo y La Flaca. (Seguir leyendo…)