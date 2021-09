Veterana reportera de ESPN renuncia por mandato de vacunación

USA TODAY

La reportera de ESPN desde hace mucho tiempo, Allison Williams, no estará al margen de la cadena esta temporada de fútbol americano universitario debido a su estado de vacunación.

«Los últimos meses han sido algunos de los días más difíciles de mi vida mientras lidiaba con decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Pero, desafortunadamente, ese es el mundo en el que vivimos ahora», escribió Williams en una publicación de la historia de Instagram. en su página personal verificada agradeciendo a las personas por comunicarse con respecto a su ausencia de las transmisiones de la Semana 1.

Luego confirmó que su ausencia al margen será prolongada y explicó su decisión de rechazar la vacuna en un comunicado publicado en Twitter y en su historia de Instagram.

This will be the first fall in the last 15 years I won’t be on the sidelines for College Football.

My heart hurts posting this but I’m at peace with my decision. pic.twitter.com/np5V3gdrfW

— Allison Williams (@AllisonW_Sports) September 9, 2021