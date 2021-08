Le dan visa europea a Martha Heredia

Martha Heredia celebra este logro en su vida: “Cuando nunca te rindes”.

Martha Heredia por Instagram

El sueño de todo artista es que su música se expanda y Dios me dio una nueva oportunidad en nuevos horizontes. Gracias @larealtia por poner el corazón en este proyecto y apoyar cada locura que se me ocurre, i Love u manager apoyadora 😹💕y a mi madre que no se cansa de dar rodillas.

Cuando nunca te rindes y tus sueños son de corazón, cuando después de haber caído tantas veces el amor por la música te hace levantar esto sucede.

EUROPA NOS VEMOS ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ Dios delante

El que se humilla sera exaltado, Dios hace de lo mas vil cosas maravillosas para que aprendamos QUIEN ES EL.