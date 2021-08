Tortuga gigante se jarta a un pájaro

Un video revela que las tortugas gigantes también son carnívoras y cazan aves.

Sí, son lentas. Sí, son centenarias. Sí, son longevas: pero no son vegetarianas. Por el contrario, un video publicado recientemente por la Frégate Island Foundation revela que las tortugas gigantes son carnívoras, y en ocasiones cazan aves para complementar su dieta. A pesar de su tamaño, parece ser que los ejemplares en Seychelles son buenos cazadores, y se alimentan de pájaros pequeños cada que logran atraparlos. (Seguir leyendo…)

Researchers capture on film the unexpected moment when a giant #tortoise – thought to be vegetarian – attacks and eats a tern chick: https://t.co/GsAWXSltRs

Warning: some viewers may find scenes in this film distressing.@Peterhouse_Cam @jstgerlach #Seychelles pic.twitter.com/wOTb7WN9JO

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) August 23, 2021