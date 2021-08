Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings será la próxima película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Y ahora Marvel ha liberado un nuevo avance.

La cinta contará la historia de Shang-Chi, un joven que fue entrenado en el combate cuerpo a cuerpo pero que decidió alejarse de ese estilo de vida, hasta que su padre lo encuentra para volver a reclutarlo.