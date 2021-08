Miguel Sanó, dominicano de los Mellizos de Minnesota, bateó este miércoles el jonrón más largo en la temporada de 2021 de la MLB.

La conexión del slugger nacido en República Dominicana fue un bombazo de 495 pies. Se lo dio al lanzador de los Medias Rojas de Boston, Nick Pivetta.

Sanó llegó con este vuelacercas a 22 conexiones de cuatro esquinas en esta campaña.

495 FEET 😳

That's the longest homer this season! pic.twitter.com/MlkBH84BkZ

— MLB (@MLB) August 26, 2021