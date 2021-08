La espera terminó. Miguel Cabrera conectó este domingo ante los Azulejos de Toronto su jonrón 500 en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el jugador número 28 de la historia en llegar a la histórica cifra, la cual le abre aún más el camino al Salón de la Fama de la MLB. (Seguir leyendo…)

The 28th player in MLB history to hit 500 home runs.

Congrats, @MiguelCabrera! pic.twitter.com/ajmOAbVeZg

— Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021