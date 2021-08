“Aquí me tienen perdien­do mi tiempo. Yo vine ayer aquí y me dicen que ten­go tres meses (fondos) en la tarjeta y cuando voy al supermercado no hay na”, expresó Leonarda Mora, al referirse al largo proce­so que ha tenido que pa­sar para poder obtener el monto de menos de RD$2,000 que el plan de Subsidios Sociales debe entregar a ciudadanos con la Tarjeta Solidaridad. (Seguir leyendo…)