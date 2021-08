Serie de ‘El Señor de los Anillos’: Primera imagen y fecha de estreno

Amazon dio a conocer que su serie de El Señor de los Anillos, una de las producciones más esperadas de los últimos años, llegará a Prime Video el 2 de septiembre de 2022. Si bien la compañía ya había dejado entrever la temporada de lanzamiento en meses recientes, finalmente podremos marcar la fecha en nuestro calendario. Así pues, seguramente en cuestión de meses comenzaremos a ver una campaña publicitaria a la altura de la franquicia. (Seguir leyendo…)

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021