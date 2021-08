Video: Juan Soto reaparece dando jonrón de 3 carreras en su primer turno.

Juan Soto volvió al lineup de los Nacionales de Washington sin esperar mucho tiempo para hacerse sentir. El dominicano reapareció con jonrón de tres carreras en su primer turno y mostró que mantiene su fuerza intacta. (Seguir leyendo…)

A Soto smash to start it off! pic.twitter.com/gwUV5YOHIW

— MLB (@MLB) August 10, 2021