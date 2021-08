Antinoti Channel

Si hay una noticia que le dio un respiro a la sed de justicia que tenemos en este país, fue la juramentación como Procuradora General de la Nación de la doctora Miriam Germán en agosto del año pasado.

Su designación como máxima titular del Ministerio Público, no solo fue un acto de justicia antes los atropellos cometidos contra ella en el pasado, sino que de manera muy especial, fue una luz en el oscuro entramado de corrupción que ha imperado por años en el país.

Como medio comprometido con el pueblo, no podemos quedarnos callados ante el rumor público de que doña Miriam Germán estaría renunciando como Procuradora General de la Nación el próximo 16 de Agosto, no sabemos aún de dónde salió esta bola, pero no vamos a esperar que llegue ese día para ver si así será y por eso le pedimos su ayuda invitándole a sumarse al llamado de que ”Miriam Germán No Debe Renunciar”.

Los dominicanos tenemos frases llenas de sabiduría popular, que van, desde que “no se cambia de caballo en mitad del río”, a “no se deja camino real por vereda”.

Doña Miriam es una reserva moral que el pueblo necesita en esa posición… y solo comparable al tamaño del deseo de que ella permanezca, es el tamaño de la preocupación de a quién pondrían para sustituirla.

Por eso, queremos unirnos al clamor del pueblo que pide: Doña Miriam no renuncie.