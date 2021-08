Bob Dylan es acusado de abuso sexual contra una menor

Bob Dylan está siendo demandado por una mujer que dice que el cantautor estadounidense abusó sexualmente de ella en 1965 cuando tenía 12 años.

Su caso legal alega que la estrella de rock «se aprovechó de su condición de músico para proporcionarle alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella varias veces», y utilizó amenazas de violencia física.

Dice que el abuso tuvo lugar en el apartamento de Dylan en el Chelsea Hotel de Nueva York.

El portavoz de Dylan dijo a la BBC que «la afirmación de 56 años es falsa y será defendida enérgicamente».

El cantante ganador del Premio Nobel, ahora de 80 años, está acusado de agresión, agresión, encarcelamiento ilegal y angustia emocional.

El acusador, que ahora tiene 68 años y vive en el estado de Connecticut, solo se identifica con las iniciales JC.

Dijo que la cantante le había causado «daño psicológico severo y trauma emocional», y busca daños no especificados y un juicio con jurado.

Según su acusadora, la estrella llevó a cabo «actos predatorios, sexuales e ilícitos», los cuales supuestamente fueron «hechos intencionalmente por él a ella sin su consentimiento».

Afirmó haber sufrido «graves trastornos mentales, angustia, humillación y vergüenza, así como pérdidas económicas».

Sus documentos legales fueron presentados el viernes en la Corte Suprema de Nueva York bajo la Ley de Víctimas Infantiles del estado. El reclamo se presentó un día antes del cierre de una «ventana retrospectiva» legal temporal en Nueva York, que permitió que se presentaran acusaciones de abuso histórico.

Dylan, que nació como Robert Allen Zimmerman, ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo durante una carrera que abarca seis décadas. Sus canciones más conocidas incluyen Blowin ‘In The Wind y The Times They Are a-Changin’.

En 2016, el ganador del Grammy y el Oscar recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer compositor en ganar el prestigioso premio. También fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.