Reacción en segundos

Video: Estrella de la NBA salva a su hijo de morir ahogado en una piscina.

El jugador de los Philadelphia 76ers de la NBA, Andre Drummond, compartió este jueves en sus redes sociales un escalofriante video en el que se ve a su hijo de 2 años cayendo a las profundidades de una piscina.

«No todos los héroes usan capa», escribió Drummond en la descripción del video, que en solo 24 horas ha sido reproducido 1,7 millones de veces. (Seguir leyendo…)

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂

No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk

— Andre Drummond (@AndreDrummond) August 12, 2021