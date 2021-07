‘Pulpo de cristal’ avistado por científicos marinos en el Océano Pacífico

Un «pulpo de cristal» casi completamente transparente fue avistado en medio del Océano Pacífico en junio por científicos marinos en el buque de investigación Falkor del Schmidt Ocean Institute.

El cefalópodo raramente observado es relativamente pequeño, mide hasta 18 pulgadas de largo, incluidos sus tentáculos, con una longitud de manto de 4,3 pulgadas.

Fue avistado el 26 de junio a casi media milla de profundidad alrededor de un complejo de arrecifes en el Archipiélago de las Islas Fénix, que se encuentra en el Océano Pacífico central.

Our recent footage of this #GlassOctopus raised lots of Q's, so let's get a thread going:

This was seen 651m deep at a seamount in Winslow reef complex on Tokelau Ridge in Phoenix Islands Archipelago (US EEZ). #PhoenixIslandsCoral expedition Dive 433 https://t.co/hdgnMYiCun

1/6 pic.twitter.com/vgy9N3smtT

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) July 10, 2021