Paris Hilton, embarazada de su primer hijo

Paris Hilton está embarazada y está esperando su primer hijo con su prometido, Carter Reum, según se enteró exclusivamente Page Six.

Según Page Six, la socialité convertida en magnate se está preparando para dar la bienvenida a su primer hijo con su prometido Carter Reum después de que la pareja comenzó el tratamiento de FIV a principios de este año.

La mujer de 40 años reveló previamente en enero que ella y Carter habían comenzado la FIV con la esperanza de quedar embarazadas.



«Estoy realmente emocionada de seguir adelante con el siguiente paso de mi vida y finalmente tener una vida real, porque realmente creo que tener una familia y tener hijos es el significado de la vida», dijo en ese momento.

«Y no he podido experimentar eso todavía, porque no sentí que nadie mereciera ese amor de mi parte. Y ahora finalmente encontré a la persona que lo hace «.

La socialité se comprometió en su cumpleaños número 40 en febrero cuando Carter se arrodilló en un lugar exótico y le regaló un impresionante anillo de compromiso de 2 millones de dólares.

La pareja ha sido abierta sobre su deseo de formar una familia juntos en los últimos meses.

Hablando en su podcast This Is Paris, la estrella de televisión dijo anteriormente: «Es algo de lo que hemos hablado mucho desde que estamos juntos. Primero la boda, luego los bebés «.