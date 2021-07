La asombrosa atrapada de un papá bebedor

Mira el increíble momento en el que un papá casi deja caer a su bebé mientras atrapa una pelota de béisbol… el tipo también sostiene un vaso de cerveza con otra mano enloqueciendo a la multitud.

Imágenes asombrosas muestran a su nuevo papá en un juego de béisbol de los Diamondbacks de Arizona sosteniendo a su hijo pequeño en una mano y una cerveza en la otra.

This is an amazing catch. But also as close to a divorce as any foul ball can get: pic.twitter.com/KtoygDTuhI

— Clay Travis (@ClayTravis) July 5, 2021