Presentadora: ‘Por esa mala decisión, estoy aquí nuevamente’

En el 2012 la presentadora Nancy Medrano se inyectó biopolímeros y desde hace dos años está sufriendo las consecuencias de rellenarse los glúteos con esas sustancias sintéticas. (Seguir leyendo…)

Esto informó en su cuenta de Instagram:

Nancy Medrano:

Hace 11 años decidí y prometí nunca más volver a someterme a una cirugía estética, pero quiero contarles que a raíz de una mala decisión que tome en el 2012 de inyectarme biopolímeros estoy aquí nuevamente😢🥺… Hacen dos años atrás comenzó mi tormento con un dolor inmenso en mi pierna izquierda y mis pompis comenzaron a cambiar de color, visité varios médicos, pregunté a varias personas que ya habían pasado por esto incluso fui a Colombia allí también me consulté, pero al final no me sentía cómoda Hasta que conocí @drclime y dije en las manos de Dios y luego en la suya pongo mi problema.