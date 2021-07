María Celeste sobre declarar peleas de gallos patrimonio cultural

“LAS PELEAS DE GALLOS NO SON DEPORTE,NI CULTURA , SON ABUSO ANIMAL. Poner a dos gallos a pelear (con cuchillas amarradas a las espuelas) hasta que uno o ambos quedan gravemente heridos o mueren es simplemente una barbarie, una crueldad.”

“Me entero que en República Dominicana están considerando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para convertir las peleas de gallos en patrimonio cultural. Eso me entristece. Mi abuelo apostaba a los gallos cuando yo era bien pequeñita y perdió mucho dinero en eso. Además, más importante aún, yo una vez vi una pelea de gallos con toda su violencia y crudeza y vi como los gallos terminaron y fue traumático para mi. Por eso comparto mi opinión, aunque no soy Dominicana. Ciertamente se que el pueblo dominicano es noble, hospitalario y generoso-nada que ver con lo que son y lo que representan las peleas de gallos. Además, todos los seres humanos, sin importar la nacionalidad, debemos defender a los animales, que no tienen voz, de los abusadores. Las peleas de gallos deben ser condenadas en todos los países…!no justificadas como actos culturales!”