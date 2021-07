Video: ‘Yo solo consumo, no vendo’

San Francisco de Macorís.- El joven Junior Alberto denunció este jueves que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) tiene una foto suya en sus oficinas, situación ésta que le extraña, debido a que no se dedica a la venta de sustancias controladas.

“Yo quiero dejarle saber que yo no vendo droga, yo lo que consumo. Entiendo que si ellos me hallan con algo, el delito está hecho, pero yo no vendo droga”, expresó el denunciante.

Alberto acudió ante las autoridades policiales a ponerse a disposición.