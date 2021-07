Sobre la convocatoria en la Plaza de la Independencia

Altagracia Salazar

Que coincida una convocatoria a protesta en la plaza de la indepencia con un aumento en el presupuesto del ministerio público es eso, una coincidencia.

Si de algo estoy segura es que a pesar de la campaña iniciada la semana pasada por su derecho a hacer negocios, los dueños de bares no inventan con eso.

La ultima convocatoria del ese grupo no movió a 30 personas y dudo que se aventuren a salir del espacio de las redes sociales donde es más facil parecer que ser.

Mariotti ha respondido rápido diciendo que respeta las decisiones del pueblo pero que no está en eso.

si de algo yo estoy segura en estos momentos es que la poblacion no acudirá a nada que siquiera huela a PLD y eso es facil de saber.

Las protestas no se convocan en seco, se organiza, se articula y en el PLD lo dijo el propio Danilo Medina, sin grasa nadie se mueve.