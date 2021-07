Abogados califican de ‘disparatosa’ citación a DJ Adonis

San Francisco de Macorís.- Como “disparatosa y ridiculez” fue calificada la citación para este lunes hecha por la Fiscalía de la provincia Duarte al reconocido DJ Adonis por el presidente del Colegio de Abogados Ridhalmis Rodríguez.

En las declaraciones del gremialista, aseguró que la citación no tiene razón de ser, alegando que el objetivo en principio del DJ era incentivar la vacunación, dijo que no es culpa del citado que las personas lo siguieran formándose así la caravana, aclaró que la fiscalía no puede imponer sanción.

Llamó al Ministerio Público a utilizar sus esfuerzos y recursos en acciones de investigación y persecución a casos de muertes y otros delitos, consideró con la citación por la popularmente conocida caravana del Teteo, no es más que perder tiempo “en tonterías”.