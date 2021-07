Tipa con súper bemba planea seguir agrandándola

Andrea Ivanova, de 23 años, de Bulgaria, quien afirma tener los labios más grandes del mundo, ha declarado que planea someterse a más cirugías a pesar de la desaprobación de su familia.

Andrea tuvo rellenos de ácido hialurónico por primera vez en 2018 y ahora recibe una recarga cada mes. Ella le dijo al Daily Star: «Realmente me gustan los labios más voluminosos y grandes y realmente quería ver cómo se verán, y conseguir que me guste mucho más con labios mucho más grandes.

«Tengo 25 inyecciones de ácido hialurónico en los labios en este momento, no he calculado cuánto dinero he gastado en total, una inyección de ácido hialurónico aquí en Bulgaria cuesta 400 leva (aproximadamente 200 libras por 1 inyección)».

Explicó: «Siempre he querido ser diferente, destacar entre la multitud y ser más excéntrica. Además de labios enormes, también tengo un busto de silicona, 600 metros cúbicos de silicona en el pecho, un total de 1200 metros cúbicos. También uso más maquillaje, me gusta el maquillaje pesado oscuro y glamuroso, el cabello artificial y las pestañas grandes. Me gusta la mirada excéntrica y extravagante».

«A mi familia no le gusta y no apoya mi apariencia porque la consideran demasiado provocativa, pero no lo creo. Mis amigos no tienen problemas con mi apariencia extravagante, no tienen ningún problema con cómo me veo».

Andrea, que está estudiando filosofía alemana en la Universidad de Sofía, afirma que también recibe muchos comentarios de odio. Pero se niega a dejar que los trolls la detengan y todavía está planeando someterse a más cirugías. «Planeo tener una nueva operación para el aumento de mamas, el doble de implantes grandes que los que tengo en este momento. Continuaré agrandando mis labios con seguridad y también haré nuevos procedimientos faciales, diferentes contornos y forma de la barbilla y los pómulos. La opinión de la gente no me afecta de ninguna manera».

*Contenido traducido de Dailystar.co.uk