Donald Trump viajó a Carolina del Norte para dar un discurso a los republicanos, ¡pero el titular puede estar en sus pantalones!

Mira el video y las fotos… no hay ninguna cremallera aparente en la parte delantera de los pantalones de su traje, lo que hizo que Twitter se volviera loco. La pregunta: ¿Trump se puso los pantalones al revés?

No fly on Trump's pants? I think I know where it went. pic.twitter.com/awYKdoxVFT

— Keaton Patti (@KeatonPatti) June 6, 2021