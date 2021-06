Mujer descubre que se han ingresado US$1,000,000,000 en su cuenta por error

Una mujer de Florida que fue al banco a retirar US$20 también revisó su saldo y descubrió que tenía US$999,985,855.94 que no son de ella en su cuenta.

Julia Yonowski de Largo, cerca de Tampa, se dio cuenta de que se había convertido en la persona número 615 más rica de Estados Unidos el sábado después de visitar un cajero automático.

Dijo que intentó ponerse en contacto con su banco, Chase, para informarles sobre el error, pero dice que está luchando por devolver el dinero a su legítimo propietario.

Julia insiste en que el dinero en efectivo no es suyo y ha dicho que está desesperada por deshacerse del dinero lo antes posible. Ha llamado a Chase varias veces, pero hasta ahora nadie del banco le ha devuelto las llamadas.

Ella le dijo a WFLA: ‘Oh, Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que ganó la lotería, pero yo estaba horrorizado.

«Cuando puse los $ 20, la máquina regresó y dijo que le daremos los $ 20, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará y dije, oh, simplemente olvídelo».

Fue solo cuando decidió echar un vistazo al saldo de su cuenta corriente que se dio cuenta de que le faltaban unos pocos miles de dólares para convertirse en multimillonaria por accidente.

Julia dijo: “Sé que he leído historias sobre personas que tomaron el dinero o sacaron dinero, y luego tuvieron que devolverlo y yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero.

“Me asusta un poco porque sabes con las amenazas cibernéticas. Sabes que no sé qué pensar «.

Julia todavía está tratando de comunicarse con alguien en su sucursal local de Chase para alertarlos sobre el gran error de dinero.

Ella dijo: «Simplemente no puedo pasar. Me atasco con su sistema automatizado y no puedo conseguir una persona «.

No está claro qué causó la falla que convirtió a Julia en multimillonaria.

Chase aún no ha comentado sobre el error, pero Julia espera que el dinero se elimine de su cuenta en los próximos días.