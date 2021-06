Estrella de ‘Mortal Kombat’ actuará en ‘John Wick 4’

Hiroyuki Sanada protagonizará un papel no revelado en ‘John Wick: Capítulo 4’ con Keanu Reeves, Donnie Yen, Rina Sawayama y Shamier Anderson.

El actor, nacido en Japón, ha protagonizado más de 55 películas, la más reciente de Netflix ‘Army of the Dead’ y ‘Mortal Kombat’ de New Line. También es conocido por interpretar a Musashi en Westworld de HBO. Sanada será la próxima estrella en el ‘Bullet Train’ de Sony junto a Brad Pitt. En Japón, Sanada es famoso por su papel estelar en ‘The Twilight Samurai’.

La cuarta secuela dirigida por Chad Stahelski, se estrenará en cines el 27 de mayo de 2022. Shay Hatten y Michael Finch escribieron el guión. Es producida por Basil Iwanyk, Erica Lee y Chad Stahelski.

«Después de haber admirado durante mucho tiempo a Hiroyuki como actor e intérprete de acción, estoy emocionado y honrado de darle la bienvenida a la familia John Wick», aseguró Chad Stahelski.

*Contenido traducido de Deadline.com