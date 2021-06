Explosión en un puente de tren en Londres (videos)

Un gran incendio y una explosión se produjeron este lunes en un puente de ferrocarril cerca de la estación de metro Elephant & Castle, en el sur de Londres (Reino Unido).( Seguir leyendo…)

