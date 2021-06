Tatis Jr. llegó a 20 jonrones, primero en la Liga Nacional.

El dominicano Fernando Tatis Jr. se convirtió este martes en Colorado en el primer jugador de la Liga Nacional en llegar a 20 jonrones, sacando un bambinazo por la banda contraria del Coors Field ante el primer pitcheo que le hizo el derecho de los Rockies, Chi Chi González.

First pitch to Fernando's gone in a flash.#HungryForMore pic.twitter.com/u0mhIhRQZe

— San Diego Padres (@Padres) June 16, 2021