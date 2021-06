Descubren más cadáveres durante la noche en Miami

El personal de búsqueda y rescate encontró más cadáveres durante la noche en los escombros de las Champlain Towers South, en Surfside, Florida. «En las últimas 12 horas, encontramos algunas personas más», informó el coronel Golan Vach, comandante de la Unidad Nacional de Rescate de Israel, a John Berman, de CNN, en «New Day». “Desafortunadamente, no están vivas». Aún no se sabe cuántos cadáveres fueron encontrados porque los familiares más cercanos de las víctimas no han sido notificados. (Minuto a minuto…)

