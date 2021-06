Christian Eriksen ha emitido su primera declaración pública desde que sufrió un paro cardíaco durante el partido de la Eurocopa 2020 de Dinamarca con Finlandia, insistiendo en que «se siente mejor» y «no se rendirá».

El excentrocampista del Tottenham, que ahora juega en el Inter de Milán, requirió 13 minutos de reanimación cardiopulmonar después de colapsar justo antes del descanso, pero fue trasladado al hospital en condición estable, donde permanece.

Eriksen agradeció a los fanáticos por su apoyo y preocupación, y prometió llegar al fondo de por qué experimentó una emergencia de salud tan repentina y grave en un breve comunicado emitido al periódico italiano Gazzetta dello Sport a través de su agente.

La declaración del jugador de 29 años se publicó la mañana en que sus compañeros de equipo hablaron por primera vez desde el impactante incidente en Copenhague el sábado.

Pierre-Emile Hojbjerg, del Tottenham, dijo que los ‘ojos blancos’ de su colega del mediocampo estaban en el campo, mientras que Martin Braithwaite del Barcleona agregó: ‘Estábamos a punto de perder a un amigo y un compañero de equipo’.

La declaración de Eriksen esta mañana decía: ‘Gracias, no me rendiré. Ahora me siento mejor, pero quiero entender lo que pasó.

«Quiero darles las gracias a todos por lo que hicieron por mí».