El primer campeón UFC nacido en México

Brandon Moreno, de 27 años y nacido en la fronteriza Tijuana, lo logró al someter al campeón defensor Deiveson Figueiredo, de Brasil, en el tercer asalto. Así, le arrebató el título de peso mosca del UFC que el gladiador mexicano acarició el pasado diciembre cuando el resultado entre ellos fue de empate en increíble batalla. (Seguir leyendo…)

MEXICO, YOU HAVE A NEW CHAMPION 🇲🇽🏆 @TheAssassinBaby #ANDNEW #UFC263 pic.twitter.com/kPqwVgSmrS

