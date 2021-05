Dos muertos y 20 heridos tras tiroteo en Miami

Tres personas salieron de una camioneta y abrieron fuego contra la multitud, según el director de la policía Alfredo ‘Freddy’ Ramirez. Las autoridades creían que se trataba de un ataque dirigido. «Estoy en la escena de otro acto cobarde y selectivo de violencia armada, donde más de 20 víctimas recibieron disparos y 2 lamentablemente murieron», dijo Ramirez en un tuit. (Seguir leyendo…)

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021