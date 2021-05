En la serie documental ‘The Me You Can’t See’, la presentadora Oprah Winfrey relató cómo fue repetidamente violada por varios familiares durante su infancia. «A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera lo que me estaba pasando» (Seguir leyendo…)