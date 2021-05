Muere Nick Kamen, cantante, modelo y protegido de Madonna

El modelo y cantante Nick Kamen ha fallecido a los 59 años, ha confirmado a la BBC un amigo de su familia.

La estrella nacida en Essex era conocida por aparecer en un anuncio de Levi’s 501 filmado en una lavandería en 1985.

Su carrera musical alcanzó su punto máximo al año siguiente con un éxito entre los cinco primeros Cada vez que rompes mi corazón, escrito por Madonna.



Su amigo y compañero cantante Boy George encabezó los homenajes el miércoles, describiendo a Kamen como «el hombre más hermoso y dulce».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boy George (@boygeorgeofficial)

Kamen, cuyo nombre real es Ivor Neville Kamen, saltó a la fama en un comercial de jeans, que lo mostraba llegando a una tintorería solo con sus calzoncillos, mientras varias mujeres miraban.

El anuncio, con la banda sonora de I Heard It Through The Grapevine de Marvin Gaye, ayudó a impulsar las ventas de mezclilla de la compañía y lo convirtió en un símbolo sexual en el proceso.

También llamó la atención de la reina del pop, quien le dijo a la BBC en ese momento que había sido cautivada por el «carisma» y la «hermosa voz» de Kamen.

Madonna luego se acercó y consiguió que Kamen grabara la pista de synth-pop, sobrante de su tercer álbum de estudio True Blue, y ella proporcionó los coros.