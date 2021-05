El quille de Ivy Queen con un ‘hater’, mira:

Ivy Queen

«Payaso tú que me hiciste este meme:Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas! Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales. Tape tu nombre porque mientras tú obtienes shares de parásitos compatibles con tú putrefacción emocional, Yo posteo el mismo meme con orgullo. Porque la mejor decisión de mi vida fue QUERERME, Convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, clínicas de estéticas, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida puedo gritarle al mundo que esté mujeron NO se dejó ni se dejará caminar por encima jamás!!

Mientras tú me llamas: Maric…. yo me autodenomino como: La presión del Bloque🦋

Así me quiero… saludable, atractiva, maravillosa, próspera y feliz!

Cielaaaaa no le des a nadie el poder de arruinarte un momento que decidiste regalarte, haz hecho mucho por llegar hasta aquí 😘 tú corazón escucha todo lo que tú mente le dice. Procura abonarte apropiadamente siempre.»