Arrestan youtuber por hacer volar a su perro

Gaurav Sharma, originario de Nueva Delhi, tiene un canal en YouTube y se le ocurrió subir a la plataforma un video en donde se ve a su perro con varios globos con helio, elevándose por los aires.

Resulta ser que Gaurav grabó un video en donde se le ve junto a su perro de raza pomeranian llamado Dollar, al que le colocó varios globos con gas helio atados a su lomo, lo que provocó que el animal se elevara y quedara suspendido durante varios segundos por el aire. (Seguir leyendo…)

#Delhi | #YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur (ANI)

(Video by @namitas34481129) pic.twitter.com/DLYHOCBcih

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 27, 2021