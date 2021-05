Ellen DeGeneres pondrá fin a su programa

Después de 18 temporadas y más de 3.000 episodios, una fuente cercana al presentador le dice a DailyMail.com que se espera que Ellen haga el anuncio hoy porque ‘ya ha tenido suficiente y le ha dicho a su equipo que ha terminado’.

«Ella prometió una temporada más después de esta y saldrá al final de la temporada 2021/2022», dijeron. «Las calificaciones se han derrumbado y han sido realmente espantosas este año y Ellen sabe que se le acabó el tiempo».

El final del programa se produce después de que varios empleados anteriores y actuales acusaron a Ellen, de 63 años, de fomentar un ambiente de trabajo tóxico el año pasado y de hacer la vista gorda ante el acoso por parte de los ejecutivos.

Se espera que Ellen y Warner Brothers hagan un anuncio público el miércoles por la tarde, según la fuente.

La fuente dijo: «El programa ha desangrado a los espectadores desde que el ambiente tóxico alrededor de Ellen y su programa se hizo público».

Las calificaciones en la ciudad de Nueva York y Chicago bajaron un 40%, mientras que en Los Ángeles perdió el 59% de los espectadores.

En Filadelfia, las calificaciones bajaron un 32% y en San Francisco perdió el 50% de los espectadores.

Desde el estreno de la temporada en septiembre, el programa obtuvo un promedio de 1,5 millones de espectadores en marzo, 1,1 millones menos que en el mismo período del año anterior, que tuvo 2,6 millones de espectadores promedio.

El programa tuvo un fuerte comienzo de audiencia el otoño pasado en su estreno de la temporada 18 cuando abordó el escándalo, pero ha experimentado un rápido descenso en los meses posteriores.

«Aprendí que aquí pasan cosas que nunca deberían haber sucedido», dijo Ellen en el estreno de su temporada. Me lo tomo muy en serio. Y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas.

‘Sé que estoy en una posición de privilegio y poder, y me doy cuenta de que eso conlleva responsabilidad. Asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi show ‘.

«Esta soy yo y mi intención es ser siempre la mejor persona que pueda ser, y si alguna vez he defraudado a alguien, si alguna vez he herido sus sentimientos, lo siento mucho», dijo. ‘Si ese es el caso, me decepcioné y también me lastimé porque siempre trato de crecer como persona.

“Veo todo lo que viene a mi vida como una oportunidad para aprender. Me metí en este negocio para hacer que la gente se riera y se sienta bien, eso es lo que más me gusta hacer’.

Las afirmaciones del entorno laboral tóxico de Ellen fueron reveladas en julio de 2020 por un empleado actual y 10 ex empleados del programa de entrevistas diurno que acusaron a tres productores ejecutivos, Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner, de ‘bullying’.

Los productores ejecutivos Glavin, Kevin Leman y el coproductor ejecutivo Jonathan Norman fueron despedidos del popular programa de entrevistas luego de las acusaciones formuladas contra ellos por empleados actuales y anteriores.

Ellen se disculpó después de que se anunciara que su programa estaba sujeto a una investigación por parte de WarnerMedia que analizó las « experiencias del personal en el set ».

El anfitrión envió a su personal un memorando en el que escribió que estaba ‘tomando medidas … para corregir’ problemas con sus empleados.

«El primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad; nadie jamás alzaría la voz y todos serían tratados con respeto. Evidentemente, algo cambió y me decepciona saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento », dijo Ellen en el memo.

«A medida que hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y confié en otros para hacer su trabajo, ya que sabían que yo quería que lo hicieran. Claramente, algunos no lo hicieron », agregó. «Eso ahora cambiará y estoy comprometido a asegurar que esto no vuelva a suceder».

Entre las acusaciones se encontraba una hecha por una mujer negra que afirmó haber sufrido una serie de ‘microagresiones’, su solicitud de aumento fue ignorada y fue acusada de ‘caminar con aire resentido y enojado’ después de pedir a los miembros del personal que se sometieran a diversidad y formación de inclusión.

Otro ex empleado alegó que fueron despedidos después de tomar una licencia médica durante un mes luego de un intento de suicidio.

Una afirmación popular que circuló es que se ordenó a los miembros del personal que no hablaran con Ellen.

Algunas afirmaciones incluyeron que el personal debe masticar chicle antes de hablar con ella debido a su ‘nariz sensible’, y que ella controla las órdenes de almuerzo del personal y prohíbe a cualquiera comer pescado o carne.

Además de estas afirmaciones, el programa volvió a sacudirse cuando tres docenas de empleados del programa de entrevistas diurno alegaron que los altos ejecutivos que trabajan detrás de escena manoseaban y besaban a los empleados, solicitaban sexo oral a uno de ellos y eran « hábiles con las mujeres ».

Se alega que Jonathan Norman, un coproductor ejecutivo, «preparó» a un ex empleado llevándolo a conciertos y llenándolo de otros obsequios y ventajas antes de intentar practicarle sexo oral.

Se alega que Kevin Leman, el escritor principal y productor ejecutivo del programa, solicitó sexo oral a un empleado. Otros dicen que vieron a Leman manosear a otro colega.

Y Ed Glavin, un productor ejecutivo, supuestamente «tenía la reputación de ser hábil con las mujeres», según ex empleados.

Los ex empleados le dijeron a BuzzFeed News que creen que la presentadora sabía que varios de sus showrunners y productores principales supuestamente habían cometido conducta sexual inapropiada contra empleados de nivel junior.