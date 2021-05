Chivos en tiempos de pandemia

Un alumno iraquí se volvió viral en las redes sociales por llevar un “chivo” (chuleta) en la mascarilla durante un examen.



Este artículo que sirve para protegernos del covid-19 pero también ha desatado el ingenio de los alumnos más tramposos. Este es el caso de un alumno iraquí, que se está volviendo viral en la red de Twitter. «Esta foto está en todas partes. Nueva forma de hacer trampa en los exámenes. #MaskUp», ha sido el mensaje publicado por un usuario junto a la fotografía en Twitter.

This photo is everywhere on #Iraqi social media

New way of cheating in exams. #MaskUp pic.twitter.com/7JBcTy45Av

— Sangar Khaleel (@SangarKhaleel) April 5, 2021