Ataque con cucarachas

China.- Atacan un restaurante arrojando más de 1.000 cucarachas en su interior.

Un restaurante en Taipéi (Taiwán, China) sufrió un ataque inusual la noche de este lunes luego de que un desconocido arrojara en sus instalaciones más de mil cucarachas, según informaron medios locales. Las cámaras del G House Taipei captaron el momento en el que el sospechoso lanza los insectos al suelo desde un recipiente y huye junto con otra persona. (Seguir leyendo…)

Roach attack — police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD

— Amber Wang (@ambermywang) May 4, 2021