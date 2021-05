Roban jonrón a Albert Pujols en el noveno inning

El dramatismo se adueñó del estadio de Los Angeles Dodgers la noche del viernes con un noveno inning en el que Albert Pujols parecía convertirse en el héroe de un triunfo de voltereta en contra de los San Francisco Giants, solo para terminar siendo víctima de una maravillosa atrapada que le robó de un jonrón cuando los Dodgers y sus fans ya empezaban a celebrar. (Seguir leyendo…)

Oh my god Albert Pujols was THIS close to Walking it Off! Mike Tauchman is an DOG!🔥🔥🔥pic.twitter.com/cUVm28oYBt

— Jose Bouquett (@josebouquett) May 29, 2021