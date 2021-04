Video | Bad Bunny triunfa en WrestleMania

El rapero puertorriqueño Bad Bunny participó en un combate en pareja durante la primera noche del evento WrestleMania, de la WWE, que se celebra este sábado en Tampa (Florida). El músico y el también puertorriqueño Damian Priest se enfrentaron a dos superestrellas de la compañía, The Miz y John Morrison, y triunfaron, tras realizar una serie de espectaculares trucos. (Seguir leyendo…)

Can we have Bad Bunny every #WrestleMania?! pic.twitter.com/oTqUN14m0K

— WWE on BT Sport (@btsportwwe) April 11, 2021