RD | 90 muertos en 16 días por romo malo

Altagracia Salazar

90 muertos en 16 días por intoxicación por alcohol. Son 90 asesinatos. El colmadero compra productos más baratos que los originales y lo sabe pero quiere ganancias. Las vidas de los pobres se convierten en estadísticas.

Seis personas cada día mas o menos sin que se vislumbre una acción real y contundente para enfrentar el problema.

Los ministerios públicos locales han sometido a varias personas, proconsumidor ha cerrado colmados pero la gente sigue muriendo.

El tema es de salud pública y el ministro anda ocupado dando ruedas de prensa. Debe ser el ministro que mas declaraciones ha hecho en menos tiempo. Si algo anda mal es la salud y no solo por la pandemia. La pandemia ha agravado el desorden.

Muertos por alcohol y difteria, protestas de los médicos por la estafa de las ARS y el más alto gasto de bolsillo en la región por los servicios de salud y una no ve que dos o tres funcionarios se sientan a pensar en lo que no llega ni a sistema.

Ojalá me equivoque pero es probable que la primera tensión social de la administración Abinader nazca en el sector salud. Anoten que se los dije hoy.

