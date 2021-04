Gratis | Concierto de Marc Anthony

Marc Anthony

Mi gente, tal como lo prometí anoche, mi equipo y yo hemos estado trabajando sin parar para encontrar una solución a los problemas técnicos de transmisión del evento programado de anoche. He exigido que todos los promotores reembolsen el dinero a todos los que compraron sus entradas y que ese proceso comience hoy mismo.

También quiero decirles que yo les prometí un concierto, y les voy a honrar dicho concierto con la versión grabada del show completo que no pudieron ver. El mismo estará disponible totalmente gratis en mi canal de YouTube. El concierto se estrenará hoy, domingo 18 de abril a las 5 pm ET (Disponible por 24 horas). Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por todo el apoyo y comprensión. ¡Trabajamos duro y con mucho amor, y esto lo hicimos para ustedes! ¡Espero que ustedes y sus seres queridos lo disfruten! ¡Dios los bendiga!