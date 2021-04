Marc Anthony explica el ‘maco’ que jodió su concierto

Comunicado de Marc Anthony:

“Primero que nada quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón a la cantidad sin precedentes de fanáticos de todas las partes del mundo que se registraron para ver mi concierto esta noche y no pudieron presenciarlo dado a la abrumadora demanda que causó el colapso de la plataforma de “streaming”. Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control. Pueden tener la seguridad de que no descansaré y haremos todo lo posible para darles la oportunidad a toda la gente que con tanto esfuerzo adquieron sus entradas para que puedan ver el concierto tan pronto no sea posible y que puedan disfrutar del mismo”, Marc Anthony”.